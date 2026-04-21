إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطلق نارى خلال مشاجرة مع عامل بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.