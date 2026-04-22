تعليم قنا يقتنص المركزين الخامس والتاسع جمهورياً فى مسابقة التصوير الفنى

أعلن طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول المديرية على المركزين الخامس والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني، للعام الدراسى 2025-2026م.

وحصلت مديرية تعليم قنا، على المركز الخامس الطالبة أروى أحمد دياب بمدرسة القمانة الإبتدائية التابعة لإدارة نجع حمادى"المرحلة الإبتدائية".

بينما حصلت الطالبة مريم كمال جرجس بمدرسة نقادة الثانوية بنات التابعة لإدارة نقادة التعليمية على المركز التاسع "المرحلة الثانوية" فى إنجاز جديد يعكس حجم الجهود المبذولة داخل والمدارس ودعم الطلاب الموهوبين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية المسابقات والأنشطة ودورها فى تطوير وتحديث الوعي الفني، مشيرًا إلى أن الأنشطة الفنية هي مفتاح تنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى المجالات.

وأضاف سعد الدين، بأن المسابقة تهدف إلى تنمية الحس الفني لدى الطلاب وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال فن التصوير، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم الفنية داخل المدارس.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية بقيادة الدكتور وائل سيد النجمى، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وهانم محمود، موجه عام التربية الفنية، والطلاب الفائزين والمعلمين المشرفين على الطلاب، معرباً عن فخره بهذا التفوق، ومتمنياً لهم دوام النجاح والإبداع.

