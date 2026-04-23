محافظات

أخبار قنا.. انتشال جثة شاب مقيد داخل جوال في ترعة بأبوتشت..مصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة ري

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها مديرية التربية والتعليم تقتنص المركزين الخامس والتاسع جمهورياً فى مسابقة التصوير الفنى، قنا تشارك في مشروع النمو الاقتصادي الأخضر لدعم المشروعات الصغيرة، جامعة قنا تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقيد داخل جوال في ترعة بمركز أبوتشت، مصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة ري، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين.

 

تعليم قنا يقتنص المركزين الخامس والتاسع جمهورياً فى مسابقة التصوير الفنى


أعلن طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول  المديرية على المركزين الخامس والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني، للعام الدراسى 2025-2026م.

وحصلت مديرية تعليم قنا، على المركز الخامس الطالبة أروى أحمد دياب بمدرسة القمانة الإبتدائية التابعة لإدارة نجع حمادى"المرحلة الإبتدائية"، بينما حصلت الطالبة مريم كمال جرجس بمدرسة نقادة الثانوية بنات التابعة لإدارة نقادة التعليمية على المركز التاسع "المرحلة الثانوية" فى إنجاز جديد يعكس حجم الجهود المبذولة داخل والمدارس ودعم الطلاب الموهوبين.

محافظة قنا تشارك في مشروع النمو الاقتصادي الأخضر لدعم المشروعات الصغيرة


شاركت محافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع النمو الإقتصادي الأخضر الشامل IGGE– المرحلة الثانية، من خلال، فريق عمل برئاسة الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، ضمن البرنامج الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالشراكة مع جهات دولية ووزارة الصناعة والمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين من الوزارات المعنية، واليونيدو، والسفارة السويسرية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومشاركين عن المحافظات وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، إن الاجتماع ناقش واستعرض إحصائيات الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى ومنها بناء القدرات للعديد من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة إدارة مخلفات قصب السكر بقنا والأقصر، ودعم الوصول إلى التمويل الأخضر والتكنولوجيا الحديثة والأسواق، وتعزيز الابتكار الصناعي في الاقتصاد الدوار وحلول المناخ، وإنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

جامعة قنا تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم والاعتماد

تشارك جامعة قنا ، بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت شعار "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات كجسور للمعرفة عبر الحدود"، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 22 إلى 23 ابريل 2026 .

وقال الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس جامعة قنا للدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يرتكز على محاور استراتيجية تضعها الجامعة في مقدمة خططها التطويرية وفي مقدمتها الرؤية الدولية للتعليم2030 وما تفرضه من ضرورة التحول نحو التعلم الرقمي المستدام وتكافؤ الفرص التعليمية.


 

تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقيد داخل جوال في ترعة بقنا
تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص عثر عليه منحوراً ومقيداً داخل جوال فى ترعة بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


 

مصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة ري بقنا

لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه في بيارة ماكينة رى بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يقيد بمصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة رة بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.
 

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في نطاق قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 3 أشخاص في الحادث، ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، نلقت المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

كومباني

ما بعد جوارديولا.. مانشستر سيتي يجهز وريث العرش وكومباني على رأس القائمة

ستات مرسى علم فى يصنعن تجربة سياحية بطعم مصر الأصيل

فرن بلدي وطبق بليلة.. ستات مرسى علم يصنعن تجربة سياحية بطعم مصر الأصيل.. أم حمادة: بحب تراث بلدي.. والخبراء: هذا ما يبحث عنه السائح

الإسكان

شقق الإسكان 2026.. الشروط والأسعار وطريقة التقديم الإلكتروني

بالصور

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد