مصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة ري بقنا

لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه في بيارة ماكينة رى بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يقيد بمصرع طفل سقط فى بيارة ماكينة رة بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع طفل عام ونصف، إثر سقوطه في بيارة مياه خاصة بماكينة ري بقرية الكلالسة، وجرى انتشاله من وسط المياه جثة هامدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.