تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقيد داخل جوال في ترعة بقنا

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص عثر عليه منحوراً ومقيداً داخل جوال فى ترعة بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب داخل ترعة أمام قرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال وفحص الجثة، تبين أنها لشاب مقيد بالحبال ومنحور الرأس، داخل جوال به مجموعة حجارة لضمان بقاء الجثة فى قاع المياه داخل الترعة الملقى بها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.