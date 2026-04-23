مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية يناقش سبل تدعيم الشراكة مع مستشفيات قنا الجامعية

ناقش مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، سبل تدعيم الشراكة مع مستشفيات قنا الجامعية لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، بما يضمن توفير بيئة تدريبية عملية متميزة للطلاب ورفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة في الكليات الطبية وتحسين مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، بما يضمن انتظام سير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني وتوفير بيئة تعليمية داعمة.

حضر الاجتماع، كل من: اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتورة منى ربيع بسطاوي عميد كلية الآداب الأسبق، والدكتور جمال الدين عطا، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بقنا، وأحمد حمدي حجاب، سكرتير مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الجامعة والأطقم الفنية المعنية بالتشغيل الأكاديمي.

واستهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، داعين الله أن يديم على مصر الخير والأمان، ثم اهدى مجلس الأمناء درع الجامعة لمحافظ قنا، وذلك تقديرا لجهوده المخلصة في دعم الأنشطة والفعاليات الطلابية والمؤتمرات العلمية التى تنظمها الجامعة لخدمة أبناء الإقليم وتحقيق التنمية الشاملة.

كما تناول الاجتماع، عددًا من الملفات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، حيث تم مناقشة سبل توفير الموارد البشرية لمختلف البرامج الأكاديمية لدعم العملية التعليمية، بجانب تحديث منظومة النقل الداخلي للطلاب وتطويرها بما يحقق أقصى درجات الراحة والأمان، وتوفير دعم متطلبات العمل بالجامعة وتسهيل المهام الإدارية والخدمية.

وأكد محافظ قنا، أهمية وضع رؤية واضحة للخطط الاستراتيجية لمواكبة على أهمية وضع رؤية مستقبلية واضحة للخطط الاستراتيجية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل السريعة والمتغيرة، وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إجراء تقييم منتظم للأنشطة التعليمية والبحثية واستخدام نتائجه لتحسين الأداء، مع تهيئة الأجواء المناسبة قبل الامتحانات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب لضمان انتظام الدراسة.





