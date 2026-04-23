إصابة 4 أشخاص فى حادث بطريق قنا الصحراوى الغربى

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق قنا الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات متنوعة أمام قرية السماينة على طريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين، إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.