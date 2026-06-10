بأرخص سعر.. شركة GAC تطلق أول تاكسي طائر يخلصك من الزحام

كشفت مجموعة (GAC) الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن دخولها الرسمي والمباشر إلى عصر النقل الجوي ثلاثي الأبعاد؛ حيث دشنت الشركة مصنعًا ذكيًا ومتطورًا في مدينة قوانجتشو الصينية لبدء الإنتاج التجاري الفعلي لطائرتها المبتكرة "AirCap" (التاكسي الطائر)، والتي تطرحها تحت مظلة علامتها التجارية الجديدة المتخصصة في حلول التنقل ذات الارتفاعات المنخفضة "جوفي" (Govy).

لتنتقل بذلك من تصنيع المركبات الأرضية التقليدية إلى الفضاء الجوي وعصر السيارات الطائرة.

## مواصفات الأمان والطيران الذاتي من المستوى الرابع دون طيار

تندرج طائرة "جوفي إير كاب" تحت فئة طائرات الإقلاع والهبوط الفردي والعمودي الكهربائي بالكامل (eVTOL)، وتتميز بتصميم مستقبلي ثنائي المقاعد مزود بأبواب تفتح لأعلى على شكل أجنحة النورس. وتعتمد الطائرة ميكانيكيًا على هيكل مصنوع بنسبة تتجاوز 90% من ألياف الكربون فائقة الخفة والمستخدمة في صناعة الطيران، مما يساهم في خفض الوزن الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمواد التقليدية؛ كما تم تزويد المركبة بنظام طيران ذكي ومستقل تمامًا من المستوى الرابع (Level 4 Autonomous Flight)، مما يعني قدرتها على الملاحة الذاتية التامة وتأمين الرحلات دون الحاجة لوجود طيار بشري، اعتمادًا على منظومة أمان متكاملة ومتعددة الطبقات لضمان سلامة الركاب بنسبة 100%.

التاكسي الطائر بتكنولوجيا الشحن فائق السرعة خلال 25 دقيقة

تعتمد المنظومة الكهربائية للطائرة في مرحلتها الإنتاجية الحالية على حزمة بطاريات أسطوانية متطورة وعالية الكثافة الطاقية، وتمتاز بدعمها لتقنية الشحن فائق السرعة؛ حيث تستغرق عملية إعادة الشحن بالكامل حوالي 25 دقيقة فقط، وهو معدل قياسي يضمن سرعة تشغيل الطائرة وتقليل فترات الانتظار على الأرض.

وتوفر هذه المنظومة في الوقت الراهن سرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومتر/ساعة مع مدى طيران آلي يقدر بنحو 30 كيلومتر للشحنة الواحدة، وهو ما يعد كافيًا ومثاليًا للتنقلات السريعة والجولات السياحية القصيرة داخل المدن، في حين تعمل الشركة موازيًا على دمج بطاريات الحالة الصلبة (Solid-state) مستقبلاً لمضاعفة هذه المسافات.

GAC AirCap

الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد والخطط الاستثمارية والتجارية للمستقبل

حددت GAC الطاقة الإنتاجية لمصنعها الجديد لتقف عند سقف 100 طائرة سنويًا في المراحل الأولى، مع الحفاظ على خطوط تجميع مرنة وقابلة للتوسع اللوجستي الفوري لمواكبة قفزات الطلب؛ ونجحت الشركة بالفعل في اقتناص مئات الطلبات ومذكرات التفاهم الاستثمارية قبل بدء الإنتاج.

وتستهدف العلامة التجارية بشكل أساسي مشغلي قطاعات السياحة الفاخرة، وشركات النقل الذكي، ورجال الأعمال كعملاء أوائل لتسيير رحلات Commuting يومية قصيرة، حيث تطرح الطائرة بسعر رسمي تنافسي يبلغ 1.68 مليون يوان صيني (ما يعادل تقريبًا 248000 دولار أمريكي)، وهو سعر يقل بنحو مليون يوان كاملة عن متوسط الأسعار السائدة في هذا القطاع الجوي الناشئ.