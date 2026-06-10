كيا تاسمان 2026 البيك أب بتصميم جديد | صور

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تاسمان موديل 2026، وتنتمي تاسمان لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة كيا تاسمان موديل 2026 البيك أب

مواصفات كيا تاسمان موديل 2026

زودت سيارة كيا تاسمان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ألواح هيكل معدنية، وبها رفارف بلاستيكية أفقية تشبه الحواجب، وبها مصابيح أمامية ذات التموضع الرأسي الغريب، وبها رفارف عريضة وممتدة بنفس لون الهيكل الخارجي لتغطية الأجزاء البلاستيكية السوداء الأصلية، وتم تغطية الجزء الجانبي غير الفعال من المصابيح الأمامية، مما جعل الشاحنة تبدو أكثر عرضاً وهجومية.

سيارة كيا تاسمان موديل 2026 البيك أب

وتم في سيارة كيا تاسمان موديل 2026 إعادة تصميم شبكة التهوية الأمامية بالكامل لتبني هوية بصرية قوية ومستقرة، وتم دمج ثلاثة أشرطة إضاءة LED أفقية متطورة على كل جانب من الشبكة لتعزيز العرض البصري ليلاً، وتم استخدام غطاء لاصق بنفس لون الهيكل على الأجزاء الخارجية من الصداد الأمامي، وتم إضافة رسومات باللون الأسود المطفي على غطاء المحرك، وتم طلاء القطع البلاستيكية المحيطة بالمصابيح الخلفية والصداد بنفس لون الهيكل لتحقيق التناسق.

محرك كيا تاسمان موديل 2026

سيارة كيا تاسمان موديل 2026 البيك أب

تحصل سيارة كيا تاسمان موديل 2026 علي قوتها من مرحك سعة 2200 سي سي، وتنتج قوة 210 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا تاسمان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا تاسمان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تاسمان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 148 ألف ريال سعودي .

سيارة كيا تاسمان موديل 2026 البيك أب

- تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات :

تأسست شركة كيا عام 1944 في كوريا الجنوبية، وبدأت كورشة يدوية لصناعة الأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات، وتطورت الشركة لتصبح أقدم صانع للسيارات في كوريا، ومنافس عالمي رئيسي، وتوسعت لتبيع ملايين السيارات في جميع أنحاء العالم.