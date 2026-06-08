لوتس اليترا هايبرد الجديدة بمدى يصل إلى 1200 كم .. صور

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس اليترا هايبرد، وتنتمي اليترا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

محرك لوتس اليترا الجديدة

تحصل سيارة لوتس اليترا علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي توين تيربو، بجانب محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 70 كيلوواط/س ونظام كهربائي متطور بجهد 900 فولت، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

وتنتج سيارة لوتس اليترا هايبرد قوة 939 حصان، وبها عزم دوران 935 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.3 ثانية فقط، وتحتاج إلى 3.88 ثانية للتسارع من 80 إلى 160 كم/ساعة.

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

وبفضل بطارية سيارة لوتس اليترا هايبرد الكبيرة وخزان الوقود البالغ 52 لتر، تستطيع إلترا X قطع أكثر من 1200 كم، ويصل المدى الكهربائي الخالص إلى 350 كم/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح برفع شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 9 دقائق فقط.

مواصفات لوتس اليترا هايبرد

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

زودت سيارة لوتس اليترا هايبرد بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام التحكم النشط بالتمايل بجهد 48 فولت، وتعليق هوائي ثنائي الحجرات، ومخمدات متكيفة ثنائية الصمامات، وبها تعليق أمامي مزدوج الأذرع، وبها مكابح بريمبو كبيرة الحجم.

تاريخ شركة لوتس في صناعة السيارات

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

بدأ المهندس تشابمان بناء سيارات سباق معدلة في مرآب منزله، ثم أسس رسمياً شركة لوتس عام ١٩٥٢ بميزانية لم تتجاوز ٥٠ جنيه إسترليني.

سيارة لوتس اليترا هايبرد الجديدة

وفي عام 1959 أطلقت الشركة سيارة إيليت الكوبيه، وهي أول سيارة إنتاج تجاري في العالم بهيكل متكامل مصنوع من الألياف الزجاجية، و أحدثت لوتس ثورة في هندسة سيارات السباق، وحصدت بطولات العالم للسائقين والصانعين عدة مرات بقيادة أساطير مثل السائق جيم كلارك، مبتكرة تصاميم متطورة مثل المحرك الخلفي والهياكل الأحادية.