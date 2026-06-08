مقارنة بين سيات اتيكا و هيونداي توسان 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات اتيكا و هيونداي توسان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ سيات اتيكا موديل 2026

سيات اتيكا موديل 2026

زودت سيارة سيات اتيكا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك سيات اتيكا موديل 2026

سيات اتيكا موديل 2026

تحصل سيارة سيات اتيكا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 198 كم/ساعة، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات اتيكا موديل 2026

سيات اتيكا موديل 2026

تباع سيارة سيات اتيكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 849 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2026 في سوق السيارات المصري من مليون و 700 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 300 ألف جنيه .