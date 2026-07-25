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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. 2599 طالبًا يؤدون الاختبارات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، التي بدأت صباح اليوم "السبت"، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية تهدف إلى توفير أجواء مناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد مصطفى عبده، وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية أنهت تجهيز مقار اللجان واتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاختبارات تستمر حتى الخميس المقبل وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني هذا العام بلغ 2599 طالبًا وطالبة بالتعليم العام والمهني، موزعين على 12 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية السبع على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، ترتبط بغرف عمليات فرعية داخل كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن جميع اللجان جرى تجهيزها بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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