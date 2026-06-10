هيونداي كونا 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي كونا موديل 2027، وتنتمي كونا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين التصميم الهجومي والمتطور والعملية الفائقة، وتم دمج خطوطها التصميمية مع طراز كريتا .

هيونداي كونا موديل 2027

مواصفات هيونداي كونا موديل 2027

زودت سيارة هيونداي كونا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم مستوحى من طراز كريتر الاختباري القوي، وبها خطوط أفقية مستقيمة تمنح الهيكل مظهر صندوقي جريئ وهيبة واضحة على الطريق، وبها إضاءة ثنائية الطبقات، وتم دمج مصابيح LED الرئيسية المصفوفة بذكاء أسفل شريط إضاءة نهارية ممتد بعرض الواجهة بالكامل.

هيونداي كونا موديل 2027

بالاضافة إلي ان هيونداي كونا موديل 2027 بها، غطاء محرك حاد يأتي بتصميم الصدفة مع خطوط بارزة تضفي توتر رياضي جذاب على الرفارف العلوية للمركبة، وبها سقف انسيابي عائم بتصميم السقف يحاكي شقيقتها الأكبر هيونداي توسان، وبها ألواح حماية جانبية متباينة تربط بين أقواس العجلات الأمامية والخلفية، وبها شريط إضاءة LED نحيف يتماشى مع لغة التصميم المستقبلية الراقية للعلامة الكورية.

هيونداي كونا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي كونا موديل 2027، نظام الترفيه والمعلومات الجديد كلياً (Pleos Connect) لأول مرة وهو نظام ذكي يعتمد على تابلت مركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية صغيرة وعملية تشبه التنسيق الموجود في سيارات كبرى، واحتفظت هيونداي بالأزرار الحقيقية للوظائف الأساسية أسفل الشاشة وعلى عجلة القيادة لضمان سهولة التحكم أثناء القيادة لمسافات تتجاوز 100 كم/ساعة .

محرك هيونداي كونا موديل 2027

هيونداي كونا موديل 2027

تعتمد سيارة هيونداي كونا موديل 2027 هلي منصة K3 المحدثة، مما يتيح لها استخدام أحدث أنظمة الهجين ، وبها محرك سعة 1600 سي سي توربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك .

- تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات :

بدأت هيونداي موتور كشركة إنشاءات عام 1947، وتأسس قسم السيارات في كوريا الجنوبية عام 1967 بواسطة "تشونج جو يونج"، وأطلقت أول سيارة مستقلة "بوني" عام 1976، وتوسعت عالمياً لتصبح اليوم واحدة من أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في العالم .