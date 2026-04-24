محافظات

المحافظ يجرى جولة بمدينة قنا الجديدة لتفقد مجمع المواقف والمزلقان

يوسف رجب

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمدينة قنا الجديدة، استهلها بصلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمنطقة الحي الأول، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للتواصل مع المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص محافظ قنا، على الاستماع إلى شكاوى عدد من المواطنين، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها والعمل على حلها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

وشدد محافظ قنا، على أن المواطن هو بوصلة العمل التنفيذي والهدف الأساسي من كافة خطط التنمية على أرض المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال سياسة "الباب المفتوح" والنزول الميداني للوقوف على المشكلات وحلها من جذورها.
 

كما أجرى محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد مجمع المواقف والمزلقان الجديد بمدينة قنا الجديدة شرق، تمهيدًا لافتتاحهما في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

واطمئن الببلاوي، على توافر جميع الخدمات داخل مجمع المواقف وعلى رأسها خدمات الإنترنت لتيسير أعمال الحجز وتنظيم حركة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة حضارية للمواطنين ويواكب التطور في منظومة النقل.

فيما وجه محافظ قنا، بضرورة زيادة خطوط السير وتيسير الإجراءات أمام المركبات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية التابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة، بما يسهم في تخفيف التكدسات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

كما كلف الببلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بإعداد حصر شامل لشركات الأتوبيسات المرخصة وغير المرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحقق الانضباط ويخفف العبء عن المدينة ويسهم في تنظيم حركة النقل.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد مزلقان جهاز مدينة قنا الجديدة شرق، حيث اطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استخدام البازلت في أعمال الدمج مع مراعاة دقة المناسيب لضمان سلامة المواطنين وتحقيق عبور آمن للمركبات والمشاة في منطقة تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

يذكر أن، مجمع المواقف الجديد بمدينة قنا الجديدة شرق، يضم مبنى إداريًا، ومولاً تجاريًا، ومسجدًا، وكافتريا، و10 بايكات للأتوبيس، و460 بايكة للميكروباص، إلى جانب عدد من المحلات التجارية ومحلات تقديم خدمة سيارات.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس عبد الرحيم الزقيم، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

