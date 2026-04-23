إنشاء مستشفى الباطنة الجامعي في قنا | تفاصيل

تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع استكمال مرحلة إنشاء وتجهيز مستشفى الباطنة، وذلك في إطار خطة الجامعة الطموحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور العميد دكتور مهندس أيمن إبراهيم، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد عماد الدين علي، رئيس فرع التموين بالشعبة الهندسية، والرائد أحمد بكري، رئيس المكتب الفني بالشعبة الهندسية، والدكتور مهندس محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد الزلفي، استشاري المشروع، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من مديري الإدارات المعنية بالجامعة.





واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ومناقشة الجداول الزمنية للانتهاء من أعمال التحويل والتطوير، لضمان سرعة دخول المبنى الخدمة وتجهيزه وفقاً لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وثمن رئيس جامعة قنا، الدور الوطني والدعم اللوجستي والفني الكبير الذي تقدمه المنطقة الجنوبية العسكرية لإتمام هذا الصرح الطبى، مؤكداً بأن هذا التعاون يجسد نموذجاً حياً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى القومى.

وأشار عكاوي، إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية في الإقليم، وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن استكمال مستشفى الباطنة سوف يساهم بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية، بما يضمن رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا والمحافظات المجاورة.



وشدد رئيس جامعة قنا، على ضرورة استمرار التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية لضمان دقة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية، مؤكداً أن هذا المشروع الحيوي يمثل إضافة نوعية تدعم رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة وتطوير القطاع الصحي بصعيد مصر.



