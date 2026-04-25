أخبار قنا | مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بمشاجرة بين عائلتين.. إصابة 4 أشخاص سقطوا في بئر صرف صحى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
محافظات

أخبار قنا | مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بمشاجرة بين عائلتين.. إصابة 4 أشخاص سقطوا في بئر صرف صرف صحى

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، رفع 57 طن مخلفات وتحرير 15 محضر إشغال بأبوتشت، جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى قرية الحجيرات، المحافظ يجرى جولة بمدينة قنا الجديدة لتفقد مجمع المواقف والمزلقان، ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات آلة حادة، مكتب الاتصال السياسى بديوان قنا يحقق طفرة في الاستجابة لطلبات البرلمانيين، إصابة 4 أشخاص عقب سقوطهم في بئر صرف صحي، مصرع طفلة غرقا فى مياه ترعة، مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين.

رفع 57 طن مخلفات وتحرير 15 محضر إشغال بأبوتشت

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، جهودها المكثفة في أعمال النظافة والتجميل، بالتنسيق مع رؤساء القرى، وتنفيذ حملات موسعة للنظافة العامة ورفع التراكمات.

وقال سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن قرية أبوشوشة بمتابعة محمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية، شهدت تنفيذ أعمال نظافة شملت شارع المحطة والنقطة القديمة ومكتب البريد والوحدة الصحية ومآخذ المياه، حيث تم رفع ما يقرب من 25 طنًا من المخلفات بما ساهم في تحسين البيئة المحيطة وتيسير حركة المواطنين.
 

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى قرية الحجيرات بقنا


عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة شاب بنطاق قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.
 

المحافظ يجرى جولة بمدينة قنا الجديدة لتفقد مجمع المواقف والمزلقان
 

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمدينة قنا الجديدة، استهلها بصلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمنطقة الحي الأول، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للتواصل مع المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص محافظ قنا، على الاستماع إلى شكاوى عدد من المواطنين، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها والعمل على حلها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

مدمن شابو.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات آلة حادة بقنا
 

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط متهم أنهى حياة زوجته بطعنات من آلة حادة، نتيجة خلافات وقعت بينهم داخل منزلهم بنطاق مركز قنا.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم مدمن مواد مخدرة ومتعاطى لمادة الشابو، وأن مشاجرة وقعت مع زوجته انتهت إلى طعنها بآلة حادة أنهت حياتها فى الحال.

الإنجاز 82%..مكتب الاتصال السياسى بديوان قنا يحقق طفرة في الاستجابة لطلبات البرلمانيين

أوضح مكتب الاتصال السياسي بديوان عام محافظة قنا، في بيان إعلامى، أنه تم تحقيق طفرة ملموسة في معدلات التفاعل والاستجابة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، مشيرًا إلى نهج الشفافية والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسة التشريعية لخدمة المواطن القنائي.

وكشف المكتب، في بيان عن حصاد مؤشراته عن المدة من 1 مارس 2026، حتى 19 أبريل الجاري، مؤكدا أن إجمالي الطلبات التي تم استقبالها من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف دوائر المحافظة بلغ 561 طلبًا، وأن إجمالي ما تم إنجازه والرد عليه بلغ 415 طلبًا، بنسبة استجابة وإنجاز قياسية بلغت قرابة 82%، ما يعكس الجدية في التعامل مع القضايا الجماهيرية التي ينقلها النواب.

إصابة 4 أشخاص عقب سقوطهم في بئر صرف صحي بقنا

أصيب 4 أشخاص، عقب سقوطهم في بئر صرف صحي، بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد إصابة 4 أشخاص عقب سقوطهم في بئر صرف صحي، بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص.

أثناء اللهو .. مصرع طفلة غرقا فى مياه ترعة بقنا
لقيت طفلة مصرعها غرقا فى مياه ترعة بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلة غرقا فى مياه ترعة بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا
 

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بطلقات نارية، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الكرنك، نتج عنها وقوع ضحايا ومصابين.

