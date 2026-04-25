مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بطلقات نارية، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الكرنك، نتج عنها وقوع ضحايا ومصابين.





ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، لنقل الجثتين إلى المشرحة، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة بقرية الكرنك، وفرضت كردون أمنى حول المكان، لفض الاشتباكات بين العائلتين، وضبط أطراف المشاجرة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

