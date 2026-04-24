مدمن شابو.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنات آلة حادة بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط متهم أنهى حياة زوجته بطعنات من آلة حادة، نتيجة خلافات وقعت بينهم داخل منزلهم بنطاق مركز قنا.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم مدمن مواد مخدرة ومتعاطى لمادة الشابو، وأن مشاجرة وقعت مع زوجته انتهت إلى طعنها بآلة حادة أنهت حياتها فى الحال.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل بطعنات آلة حادة داخل منزلها بنطاق مركز قنا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.