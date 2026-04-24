رفع 57 طن مخلفات وتحرير 15 محضر إشغال بأبوتشت

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، جهودها المكثفة في أعمال النظافة والتجميل، بالتنسيق مع رؤساء القرى، وتنفيذ حملات موسعة للنظافة العامة ورفع التراكمات.

وقال سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن قرية أبوشوشة بمتابعة محمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية، شهدت تنفيذ أعمال نظافة شملت شارع المحطة والنقطة القديمة ومكتب البريد والوحدة الصحية ومآخذ المياه، حيث تم رفع ما يقرب من 25 طنًا من المخلفات بما ساهم في تحسين البيئة المحيطة وتيسير حركة المواطنين.

وأضاف تمساح، أن الوحدة المحلية لقرية بخانس، بمتابعة محمد ضمراني، قامت بأعمال نظافة بطريق مصر-أسوان بداية من قرية الحسينات حتى قرية القلعية، إضافة إلى الطريق من نقطة شرطة القناطر حتى طريق الخزان، فضلاً عن رفع نحو 32 مترًا من المخلفات بطريق الشقيفي الكوم الأحمر الغربية حتى قرية الحسينات، مع تمهيد وتسوية عدد من الطرق الداخلية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أن الوحدة المحلية لقرية سمهود بمتابعة ربيع منصور، شنت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرية كوم جابر أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق وإزالة 5 مطبات مخالفة، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بشكل دوري للتصدي لأي تعديات على حرم الطريق العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو بيئة نظيفة وحياة كريمة.