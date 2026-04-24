أثناء اللهو .. مصرع طفلة غرقا فى مياه ترعة بقنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلة غرقا فى مياه ترعة بنطاق قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع ملك أحمد، عامين ونصف، أثناء لهوها بجوار الترعة، حيث سقطت فى المياه، ما أدى إلى مصرعها فى الحال.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.