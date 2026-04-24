جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى قرية الحجيرات بقنا





عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة شاب بنطاق قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تباشر النيابة تحقيقاتها حول الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



