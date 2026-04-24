إصابة 4 أشخاص عقب سقوطهم في بئر صرف صحي بقنا

أصيب 4 أشخاص، عقب سقوطهم في بئر صرف صحي، بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج الطبى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.