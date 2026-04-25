22 ألف عبوة.. تموين قنا تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع| صور



​ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، كمية من المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك في ضربة جديدة ضد المتلاعبين بالأسواق ضمن حملاتها الرقابية المكثفة لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملة التي قادها رجال التموين والرقابة، أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته منتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

​وأوضح القط، أن الكميات التي تم التحفظ عليها شملت ضبط 3300 عبوة من منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 17 ألف عبوة أخرى كانت معدة للتداول، وتم التحفظ على 1500 عبوة من منتج إضافي منتهية الصلاحية.

​وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن إجمالي المضبوطات الذي قارب 22 ألف عبوة تم التحفظ عليها بالكامل تحت تصرف الجهات المختصة.



وشدد القط، على استمرار المديرية في ملاحقة كافة المخالفات التموينية والتصدي بحزم لمحاولات غش المواطنين أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق التابعة للمحافظة.



