أثناء عبور المزلقان..مصرع فنى تمريض أسفل عجلات قطار بقنا

لقى فنى تمريض مصرعه أسفل عجلات قطار على مزلقان أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع فنى تمريض، أثناء محاولته عبور شريط اليكة الحديد من مزلقان بنطاق قرية جراجوس، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

