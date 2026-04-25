للحفاظ على المظهر الجمالي بقنا..رفع 110 متر مكعب مخلفات بـ"طريق الشوادر"بقوص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بقنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من رفع 110 متر مكعب من المخلفات والأتربة والتراكمات، ضمن أعمال النظافة بطريق "الشوادر" الواقع بمدخل قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية.

وأوضح الكيميائي محمد إسماعيل، مدير إدارة المخلفات بمركز قوص، بأنه من خلال تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بشكل فعال في توفير المعدات، أدى ذلك إلى رفع كفاءة العمل الميداني بشكل ملموس وتجاوز المعدلات الزمنية المخطط لها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة قنا لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.

وأشار أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات بديوان عام محافظة قنا، إلى تمكن الحملات من رفع ما يزيد على 110 متر مكعب من التراكمات التاريخية في يوم واحد، وفتح المسارات المرورية وتحسين الرؤية البصرية بمدخل القرية.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، المواطنين والجمعيات الأهلية بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، مؤكدة أن استدامة النظافة العامة هي مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً جماعياً لمنع عودة التراكمات مرة أخرى.

ولفتت الوحدة المحلية، أن هذه التحركات، تأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، والتي تهدف إلى تحويل القرى والمراكز إلى مناطق خالية من الملوثات البصرية والبيئية.



