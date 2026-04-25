رفض زواجه.. حبس المتهم بإنهاء حياة والده 4أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قررت جهات التحقيق بقنا، حبس الشاب المتهم بإنهاء حياة والده، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه بقتل والده فى قرية بنى برزة بمركز أبوتشت شمال قنا.

كانت قرية بنى برزة بمركز أبوتشت، شهدت واقعة مؤسفة، حيث عثر على جثة مسن مصابة بعدة طعنات وضربات بالرأس بالقرب من مسجد بنطاق القرية.

وجرى إخطار أجهزة الأمن بقنا، والتى كثفت من تحرياتها حول الجثة، وتبين أنها لرجل مسن متغيب عن منزله، وبها شبهة جنائية تشير إلى أن هناك شخص وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن نجل المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى على والده بالضرب فوق رأسه حتى فارق الحياة وتركه جثة هامدة، عقب عودته من أداء صلاة الفجر بالمسجد.

كما تبين أن خلافات بين المجنى عليه ونجله، وراء ارتكاب الجريمة، حيث رفض الأب زواج نجله من إحدى الفتيات، ومع إصراره على الرفض، قرر المتهم إنهاء حياة والده.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وإيداعه مركز شرطة أبوتشت، والتى أحالت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.