أخبار قنا: مصرع فنى تمريض أسفل عجلات قطار بقرية جراجوس.. ومصرع شخص في حريق منزل بنجع حمادي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، السكرتير العام للمحافظة يشارك في الاحتفال بيوم التوحد بمدرسة التربية الفكرية، مصرع فنى تمريض أسفل عجلات قطار بقرية جراجوس أثناء عبور المزلقان، رفع 110 أمتار مكعبة مخلفات بـ"طريق الشوادر"بقوص للحفاظ على المظهر الجمالى، مديرية التموين تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع، مصرع شخص في حريق منزل بنجع حمادى.

سكرتير قنا يشارك في الاحتفال بيوم التوحد بمدرسة التربية الفكرية

شارك اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمدرسة التربية الفكرية بمدينة قنا، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه تقديم عروض وألعاب ترفيهية، قدمها عدد من الطلاب، وسط أجواء من البهجة، كما تخللت الاحتفالية كلمات لوكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير إدارة قنا التعليمية، أكدت على أهمية دعم ذوي التوحد ودمجهم في المجتمع.



أثناء عبور المزلقان..مصرع فنى تمريض أسفل عجلات قطار بقنا

لقى فنى تمريض مصرعه أسفل عجلات قطار على مزلقان أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء محاولة عبور شريط السكة الحديد بمزلقان قرية جراجوس.

للحفاظ على المظهر الجمالي بقنا..رفع 110 متر مكعب مخلفات بـ"طريق الشوادر"بقوص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بقنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من رفع 110 متر مكعب من المخلفات والأتربة والتراكمات، ضمن أعمال النظافة بطريق "الشوادر" الواقع بمدخل قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية.

وأوضح الكيميائي محمد إسماعيل، مدير إدارة المخلفات بمركز قوص، بأنه من خلال تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بشكل فعال في توفير المعدات، أدى ذلك إلى رفع كفاءة العمل الميداني بشكل ملموس وتجاوز المعدلات الزمنية المخطط لها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة قنا لتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.

22 ألف عبوة.. تموين قنا تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع

​ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، كمية من المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك في ضربة جديدة ضد المتلاعبين بالأسواق ضمن حملاتها الرقابية المكثفة لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء، وفقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملة التي قادها رجال التموين والرقابة، أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته منتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.



مصرع شخص في حريق منزل بنجع حمادي شمال قنا

لقى شخص مصرعه حلال حريق اندلع ى منزل بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق فى منزل بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص.

