إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى قنا

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز الوقف.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف، نتج عنه إصابة سائق السيارة وربة منزل.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.