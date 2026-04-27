بيطري قنا: تحصين 91,413 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، من تحصين 91,413 رأس من الحيوانات ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، في إطار جهودها المكثفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، إن عمليات التحصين شملت 57,519 رأسًا من الأبقار، بالإضافة إلى 33,894 رأسًا من الأغنام والماعز، مؤكداً استمرار العمل الميداني للوصول إلى كافة المربين في تجمعاتهم.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بقنا، بأن اللجان المشرفة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحملة لا تقتصر على التطعيم فقط، بل تشمل تنظيم ندوات توعوية للفلاحين والمربين لتعريفهم بأهمية التحصين كونه حائط الصد الأول، لحماية الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.

وشدد سباق، على ضرورة التزام المربين بإجراءات الأمان الحيوي والتعاون الكامل مع اللجان الطبية، لضمان جودة التحصينات وحماية القطيع من الأمراض الوبائية التي قد تسبب خسائر اقتصادية فادحة.



وأشار مدير الطب البيطري بقنا، إلى أن المديرية تضع كافة إمكانياتها لضمان وصول اللقاحات لمستحقيها وتغطية كافة النقاط المستهدفة.



