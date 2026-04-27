جامعة قنا تحصد جائزة أكاديمية البحث العلمي لأفضل بحث مستخلص لرسالة دكتوراة

أعلنت اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فوز الدكتور محمد ياسر محمد زغلول، الباحث بكلية العلوم بقنا، بجائزة أفضل بحث مستخلص من رسالة دكتوراه لعام 2026، وذلك بعد منافسة قوية ضمت 79 مشاركاً من مختلف الجامعات المصرية، حيث خضعت الأبحاث لتقييم دقيق استند إلى معايير عالمية تتعلق بالأصالة والابتكار والقيمة العلمية المضافة في تخصص علوم التغذية.

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن هذا الفوز يجسد جودة المخرجات البحثية بالجامعة وقدرتها على تقديم حلول تطبيقية تخدم القطاع الصحي والغذائي، مشيراً إلى أن البحث الفائز تميز بعمق المناقشة وسلامة المنهجية واستناده إلى النشر العلمي الدولي، مما يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الكوادر الشابة لتقديم أبحاث تتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتساهم بفعالية في التطبيق العملي.

وأضاف عكاوي، بأن البحث استهدف استحداث طرق مبتكرة لعلاج مرض الانيميا، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد بن الوليد، أستاذ الفيزياء التطبيقية عميد كلية العلوم ، والدكتور علاء حسن، أستاذ الفيزياء الحيوية المساعد بكلية العلوم.

من جانبه أوضح الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، بأن حصول الكلية على هذه الجائزة المرموقة في دورتها الأولى يعزز من مكانتها الأكاديمية، لافتاً إلى أن التقييم ركز على حداثة طرق البحث والربط بين المادة العلمية واحتياجات التخصص.

وأكد عميد كلية العلوم بقنا، بأن هذا التميز هو نتاج بيئة بحثية تحرص على الدقة والمنهجية وتدفع الباحثين نحو الابتكار الدائم لضمان استمرارية تفوق الجامعة في المحافل العلمية الوطنية والدولية.