حملات تموينية مكبرة تضبط 305 مخالفات متنوعة بالأسواق والمخابز بقنا

​​نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، عدد من الحملات الرقابية الموسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 305 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبناءً على التوجيهات المباشرة من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الإستراتيجية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات نجحت في رصد وضبط عدد كبير من المخالفات، حيث نجح مفتشو التموين في تحرير 191 محضرًا في قطاع الأسواق، تنوعت ما بين البيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وفي قطاع المخابز تم تحرير 55 مخالفة شملت التلاعب في وزن الرغيف وجودته، بالإضافة إلى ضبط 45 مخالفة بمنافذ صرف السلع التموينية، و5 مخالفات في قطاع المواد البترولية تتعلق بأسطوانات البوتاجاز.

​وأكد القط، بأن المديرية تعمل بتنسيق كامل ومستمر مع كافة الجهات الرقابية لضمان انضباط منظومة العمل التمويني، مشدداً على أن هذه الحملات تأتي كجزء من خطة المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وحمايتهم من الاستغلال.

وشدد وكيل وزارة التموين بقنا، على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع والوقود بكافة ربوع المحافظة.