اندلاع حريق بـ 5 أحواش فى قرية القبيبة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع فى ٥ أحواش بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى ٥ أحواش بنطاق قرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجرى التعامل الفورى مع النيران، قبل أن تمتد للمنازل والأحواش المجاورة.



فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، تحسبا لوقوع أى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.