كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

استقرت أسعار السجائر المحلية والمستوردة، داخل السوق المحلي اليوم الجمعة 24 أبريل، وذلك بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على الأسعار الفترة الماضية نتيجة تحركات الشركات المنتجة وتغيرات تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، حيث يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من الجهات الرقابية للأسواق، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة على المستهلك، مع التأكيد على توافر المعروض بشكل يلبي الطلب.

قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر

أسعار السجائر المستوردة في مصر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها، التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها، بدلاً من السعر السابق البالغ 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيه، مقابل 97 جنيها في السابق.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيه للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر الشعبية، وجاءت قائمة أسعار السجائر الشعبية كالتالي:

ـ كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

ـ بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

ـ مونديال (أحمر ـ أصفر ـ سيلفر): 48 جنيهًا

ـ مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ـ ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.