ارمي السيجارة فوراً .. الصحة تكشف مخاطر التدخين وفوائد الإقلاع

كشف الدكتور وجدي أمين ، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، بوزارة الصحة والسكان ، عن الأضرار الكبيرة للتدخين بكافة أنواعها ، والاثار السلبية علي صحة الإنسان نتيجة تلك العادة ، وكذلك فوائد الإقلاع عن التدخين خاصة صحة الرئتين .

وقال أمين ، إن التدخين بكافة أنواعه يؤدي إلي إصابة الرئة ببعض التغيرات وأبرزها توقف الرئة عن عملها ، وصعوبة التنفس التي من شأنها أن تعرض حياة الإنسان للخطر المباشر

صحة الرئة والشعب الهوائية

وأوضح مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، بوزارة الصحة والسكان ، إن التوقف عن التدخين يؤدي الي استعادة الرئة والشعب الهوائية كفاءتها ، لاسيما أن الجهاز التنفسي البوابة الرئيسية للجسم لاستقبال الهواء النظيف وطرد ثاني أكسيد الكربون .

وأشار أمين ، إلي أن الرئة تعود الي طبيعتها بعد التوقف عن التدخين بمدة قليلة للغاية ، ويبدأ الجسم في استعادة نشاطه وحيويته مرة أخري وطرد الاجسام الغريبة والبكتريا التي من شأنها ان تؤدي الى الإصابة بالأمراض المزمنة .