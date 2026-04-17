أخبار بني سويف| المستشفى الجامعي تنجح فى إنقاذ طفلة ابتلعت جسما معدنيا.. وكلية الآداب تحارب التدخين

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

نائب محافظ بني سويف يشهد ختام الورش التدريبية لاستكمال الهيكل المؤسسي لقرى مركز ببا ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، ختام فعاليات الورش التدريبية لاستكمال الهيكل المؤسسي للوحدات القروية بمركز ببا " ضمن قرى مبادرة " حياة كريمة" ، في إطار مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية بالتركيز على صعيد مصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية ، وفي حضور : العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ومن وزارة التنمية المحلية :الدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات، الشيماء أحمد عبد الفتاح ، واستشاري المشروع (الدكتورجمال زكي ، الدكتور أشرف عاصم )أحمد مرسي مدير الموارد البشرية ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، ومديرير الموارد البشرية والتخطيط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية

مستشفى بني سويف الجامعي تنجح فى إنقاذ طفلة ابتلعت جسمًا معدنيا

اعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نجاح وحدة مناظير الأطفال التابعة للمستشفيات الجامعية فى انقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ابتلعت جسمًا معدنيًا (سوستة) ظل عالقًا في منتصف المريء ما تسبب لها في أعراض خطيرة كصعوبة البلع والترجيع المستمر، حيث تم استخراج الجسم بنجاح وإنقاذ حياة الطفلة.

«لا للتدخين» .. ندوة بآداب بني سويف تعزّز الوعي بين العلم والدين نحو التعافي | صور

نظّمت كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم، ندوة توعوية بعنوان «لا للتدخين.. رؤية متكاملة بين العلم والدين نحو الوعي والتعافي»، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتور آمال طه، مدير وحدة المبادرات المجتمعية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتوة رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية،والعميد الأسبق لكلية الآداب ولفيف من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإدارة الكلية والعاملين بالكلية، كما حضرت انتصار عبد الباقي، مدير إدارة المشروعات البيئية وخدمة المجتمع بالجامعة.