الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشفى بني سويف الجامعي تنجح فى إنقاذ طفلة ابتلعت جسمًا معدنيا

جامعة بني سويف
اعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نجاح وحدة مناظير الأطفال  التابعة للمستشفيات  الجامعية فى انقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ابتلعت جسمًا معدنيًا (سوستة) ظل عالقًا في منتصف المريء  ما تسبب لها في أعراض خطيرة كصعوبة البلع والترجيع المستمر،  حيث تم استخراج الجسم بنجاح وإنقاذ حياة الطفلة.

وأوضح رئيس الجامعة ان الطفلة وصلت إلى وحدة مناظير الأطفال وهي تعاني من أعراض حادة نتيجة ابتلاعها جسمًا معدنيًا الجسم الغريب استقر في منتصف المريء ولم يتحرك، بل انغمس في جدار المريء مكونًا غشاءً لاصقًا مع الأنسجة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى التهاب شديد وصعوبة بالغة في البلع، لافتا ان هذه الحالة كانت تمثل خطورة كبيرة على حياة الطفلة إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

واشار الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات ان فور وصول الطفلة، تم التعامل مع الموقف بسرعة حيث جرى التنسيق مع فريق التخدير ليتم إدخال المنظار واستخراج الجسم الغريب بدقة عالية. ولمنع حدوث نزيف بعد إزالة الجسم المعدني، قام الفريق الطبي بتركيب أداة طبية (hemoclip) ساعدت على إغلاق الأنسجة المتضررة والسيطرة على النزيف المحتمل. هذا الإجراء أنقذ حياة الطفلة وأعاد لها القدرة على البلع بشكل طبيعي.

واكد الدكتور عماد البنا ان هذا النجاح  يعكس الجهد الكبير والتعاون المثالي بين مختلف الفرق الطبية والفنية داخل المستشفى. فقد شارك في العملية أساتذة متخصصون في مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، الدكتور محمود هديب والدكتور شفيق نجيب والدكتورة هدى عبد العال والدكتور أحمد جمال الشيمى إلى جانب فريق التخدير تحت إشراف الدكتور محمد عبدالبديع والدكتورة إبتهال، إضافة إلى الطاقم الفني والإداري الذي وفر كل الإمكانيات اللازمة. 

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

