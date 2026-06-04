طرح فيلم ضي 18 يونيو على هذه المنصة

أعلنت منصة شاهد عن طرح فيلم" ضي" يوم 18 من الشهر الجاري.

فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيلمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.

فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.