نائب محافظ بني سويف يشهد ختام الورش التدريبية لاستكمال الهيكل المؤسسي لقرى مركز ببا ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

شهد السيد " بلال حبش " نائب محافظ بني سويف ، ختام فعاليات الورش التدريبية لاستكمال الهيكل المؤسسي للوحدات القروية بمركز ببا " ضمن قرى مبادرة " حياة كريمة" ، في إطار مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية بالتركيز على صعيد مصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية ، وفي حضور : العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ومن وزارة التنمية المحلية :الدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات، الشيماء أحمد عبد الفتاح ، واستشاري المشروع (الدكتورجمال زكي ، الدكتور أشرف عاصم )أحمد مرسي مدير الموارد البشرية ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، ومديرير الموارد البشرية والتخطيط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية

حيث تم استعراض الهيكل التنظيمي المؤسسي المقترح لكل مجلس قروي من قرى المركز ، ومناقشة التدخلات التي من المقرر إدخالها على وحدات وأقسام الهيكل ودمج بعض الاقسام داخل الوحدات حتى تقوم بأداء واجبها

وأكد نائب المحافظ أهمية تنفيذ مقترحات الهيكل المؤسسى في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وذلك بعد المراجعة الدقيقة ووجه بمنح اللجنة أسبوعا لتنفيذ هيكل داخل قريه هليه تمهيدا لتعميمه

حضر فعاليات الورش أعضاء لجنة الهيكل المؤسسي بالمحافظة ( شريف حنفي ، سارة عاطف ، نانسي طه ، أحمد عادل، محمد عبد الباقي ، وسام علي ، بجانب جمال الفشني ووليد كامل



