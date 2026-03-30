أسعار السجائر اليوم 30 مارس 2026 في مصر.. قائمة محدثة

أسعار السجائر اليوم 30 مارس 2026 في مصر.. تشهد أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 30 مارس 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل السوق المحلية، وذلك في ظل متابعة يومية من المواطنين لآخر تطورات الأسعار عبر محركات البحث، خاصة بعد التعديلات السعرية التي أقرتها شركات الدخان خلال شهر فبراير الماضي، والتي أثرت بشكل مباشر على مختلف الفئات والأنواع المتداولة في الأسواق.

ويحرص المستهلكون على معرفة الأسعار المحدثة للسجائر سواء المحلية أو الأجنبية أو منتجات التبغ المسخن، نظرًا لتغيرها بشكل دوري وفقًا لعوامل متعددة، من أبرزها تكاليف الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لشريحة كبيرة من المواطنين.

استقرار أسعار السجائر اليوم في مصر

سجلت أسعار السجائر اليوم استقرارًا واضحًا خلال تعاملات شهر مارس الجاري، دون أي زيادات جديدة على مختلف الأنواع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الشركة للدخان «إيسترن كومباني»، التي تعد المنتج الرئيسي للسجائر المحلية في السوق المصري.

ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التغيرات التي شهدها السوق في الأشهر الماضية، ما دفع الكثير من المستهلكين إلى ترقب أي تحركات جديدة في الأسعار، إلا أن السوق يشهد حاليًا حالة من الثبات النسبي في مختلف الفئات.

أسعار السجائر المحلية اليوم 30 مارس 2026

جاءت أسعار السجائر المحلية في مصر اليوم عند مستوى موحد لمعظم الأنواع، حيث سجلت العلامات التجارية الأشهر نفس السعر تقريبًا، وهو ما يعكس استقرارًا في سياسات التسعير خلال الفترة الحالية.

وسجل سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيها.

كما بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيها.

ووصل سعر سجائر كليوباترا سوبر إلى 48 جنيها.

وسجل سعر سجائر بوسطن بلومنت نحو 48 جنيها.

كما بلغ سعر سجائر مونديال أحمر، أصفر، سيلفر نحو 48 جنيها.

وسجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيها.

ووصل سعر سجائر ماتوسيان سوبر إلى 48 جنيها.

ويلاحظ أن جميع هذه الأنواع حافظت على نفس المستوى السعري دون تغيير، وهو ما يعكس استقرار تكلفة الإنتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في السوق المصري

على صعيد السجائر الأجنبية، سجلت أيضًا حالة من الاستقرار، مع استمرار الفروق السعرية بينها وبين المنتجات المحلية، نتيجة اختلاف تكاليف الاستيراد والعلامات التجارية.

وبلغ سعر سجائر ميريت اليوم نحو 111 جنيها.

وسجل سعر سجائر مارلبورو نحو 102 جنيه.

كما بلغ سعر سجائر مارلبورو كرافتد نحو 89 جنيهًا.

ووصل سعر سجائر إل آند إم L&M إلى 82 جنيهًا.

وتظل هذه الفئة من السجائر الأعلى سعرًا مقارنة بالمنتجات المحلية، نظرًا لاعتمادها على الاستيراد وتكاليف الشحن والجمارك.

أسعار التبغ المسخن في مصر اليوم

شهدت منتجات التبغ المسخن أيضًا استقرارًا في الأسعار، مع استمرار الإقبال عليها من بعض الفئات التي تفضل هذا النوع من البدائل.

وبلغ سعر سجائر TEREA التبغ مسخن نحو 86 جنيهًا.

كما وصلت أسعار التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها إلى 69 جنيهًا في مصر.

وسجل سعر التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعه نحو 56 جنيهًا للعبوة.

كما بلغ سعر التبغ المسخن TEREA بأنواعه نحو 69 جنيهًا للعبوة.

وتعكس هذه الأسعار تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مع اختلاف الفئات السعرية حسب النوع والجودة.

أسباب استقرار أسعار السجائر خلال الفترة الحالية

يرجع استقرار أسعار السجائر في مصر خلال الفترة الحالية إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ثبات تكاليف الاستيراد نسبيًا، إلى جانب استقرار سعر الدولار، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط على أسعار المنتجات الأجنبية.

كما ساهم استقرار تكلفة الإنتاج المحلي في الحفاظ على أسعار السجائر المحلية دون تغيير، ما انعكس بشكل مباشر على السوق ومنح المستهلكين حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التغيرات السابقة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في حال عدم حدوث تغييرات جوهرية في أسعار المواد الخام أو سعر الصرف، وهي عوامل رئيسية تتحكم في تسعير منتجات التبغ داخل السوق المصري.