تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

أطلقت وزارة الصحة والسكان ، تحذيرا مهما بشأن انتشار تدخين السجائر الإلكترونية، مؤكدة أن الانسياق وراء بعض “الموضات” قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

وأوضحت الوزارة، أن السجائر الإلكترونية ليست بديلًا آمنًا كما يعتقد البعض، بل قد تُدخل المستخدم في دائرة الإدمان بسبب احتوائها على مواد تؤثر على الجهاز العصبي.

وأضافت أن استخدام هذه السجائر يؤثر سلبًا على صحة القلب والرئتين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة على المدى الطويل، خاصة مع الاستخدام المستمر.

وشددت الوزارة على ضرورة التوقف الفوري عن هذه العادة لحماية الصحة العامة، داعية المواطنين إلى اتخاذ قرارات واعية والابتعاد عن أي سلوك قد يهدد حياتهم.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن (105) لتقديم الدعم والمشورة الطبية، ضمن حملتها التوعوية تحت شعار: #من_غيرها_أحس و#هنتغيّر.