ضبط 1760 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مُهرّبة في الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على السلع والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بندر طنطا حملة تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط 1760 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات السوبر ماركت، تنوعت ما بين مكرونة وعصائر ومشروبات وبسكويت وحلويات ومنتجات غذائية أخرى.

تحرك تنفيذي

كما تم ضبط 170 علبة سجائر مهربة وغير مطابقة للمواصفات داخل أحد محال بيع السجائر، إلى جانب تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط كميات من السجائر المخالفة.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 14 محضرًا متنوعًا، منها 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.

ردع مخالفين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.