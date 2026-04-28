الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

يبحث العاملون بالخارج عن تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تحرص الدولة على تقديم حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين بالخارج، من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي تتيح استيراد السيارات الشخصية بتخفيضات كبيرة في الجمارك والضرائب، وفق ضوابط محددة، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما، مع السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستفيد.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج قبل غلق باب التسجيل

وتعد هذه المبادرة فرصة مميزة للمغتربين، إذ توفر تخفيضات تصل إلى نحو 70% من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب، ما أسهم في زيادة الإقبال عليها بشكل ملحوظ، حيث يمكن التسجيل عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج من خلال خطوات بسيطة وميسرة.

ويتسارع آلاف المغتربين لإنهاء إجراءات الحصول على سيارة مخفضه من الجمارك والضرائب، في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد في 14 مايو 2026، ما يجعل سرعة اتخاذ الإجراءات أمرا حاسما للاستفادة من هذه المزايا التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين.

مزايا مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتتيح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي، مع تخفيض كبير من الرسوم الجمركية والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية، يتم استردادها بالكامل بعد مرور 5 سنوات.

خطوات التقديم على المبادرة

لضمان قبول الطلب قبل غلق باب التقديم، يجب الالتزام بعدد من الخطوات، تبدأ بتحميل تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج على الهاتف المحمول، ثم إنشاء حساب وتسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة المراد استيرادها.

وتتضمن الخطوة الأهم تحويل قيمة الوديعة بالدولار إلى حساب وزارة المالية من خلال حساب بنكي خارجي باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، على أن يتم بعد مراجعة المستندات إصدار الموافقة الاستيرادية، والتي تمتد صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

شروط الاستفادة من المبادرة

حددت المبادرة مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم مصريا لا يقل عمره عن 16 عاما، وأن يمتلك إقامة قانونية سارية في دولة التصدير.

كما يشترط بالنسبة للسيارات المستعملة ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد، وتشمل المبادرة المصريين المقيمين في دول الاتفاقيات الجمركية مثل دول أوروبا، وكذلك المقيمين في دول أخرى مثل دول الخليج، مع اختلاف قيمة الوديعة وفقا لنوع السيارة ومكان الاستيراد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج، ودعم استفادتهم من مزايا استيراد السيارات بشروط ميسرة، قبل انتهاء المهلة المحددة للتقديم.