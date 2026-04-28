الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة
وزير التعليم ورئيس جامعة هيروشيما يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الصين تفرض على شركاتها التوقف عن بيع سيارات رخيصة وBYD تعترض

عزة عاطف

في مشهد يعكس ذروة المنافسة، تجاهلت شركة BYD الصينية، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، التوجيهات الحكومية الداعية للهدنة، لتمضي قدمًا في استراتيجية خفض الأسعار التي هزت أركان السوق العالمي. 

وبينما تحاول بكين كبح جماح "حرب الأسعار" المدمرة، حيث جاءت التحركات الأخيرة لتعيد خلط الأوراق من جديد.

تجاهل التحذيرات الرسمية وتصعيد المواجهة

على الرغم من القوانين الجديدة التي سنتها الإدارة الحكومية لتنظيم السوق (SAMR) في فبراير 2026، والتي تمنع البيع بأقل من التكلفة، سجلت BYD انخفاضًا في أرباحها بنسبة 55% في الربع الأول من العام الجاري نتيجة الخصومات الهائلة. 

هذا التصعيد لم يكن مجرد استراتيجية مبيعات، بل تحديًا مباشرًا للمنافسين مثل "جيلي" و"شيري" الذين اضطروا للحاق بالركب للحفاظ على حصصهم السوقية.

فائض الإنتاج: المعضلة التي لا تنتهي

تعاني صناعة السيارات في الصين من أزمة فائض إنتاج حادة؛ حيث تتجاوز القدرة التصنيعية حجم الطلب المحلي المتباطئ في بداية عام 2026. 

هذا الفائض دفع الشركات إلى التخلص من المخزون بأي ثمن، مما جعل "تيلة" الخصومات تنفلت من يد المنظمين، ليتحول السوق إلى ساحة بقاء للأقوى ماليًا، وسط مخاوف من انهيار الشركات الناشئة الصغرى.

للخروج من نفق الأسعار المظلم، بدأت الشركات الصينية استراتيجية مزدوجة؛ التركيز على التصدير (الذي يمثل الآن نحو 45% من تسليمات BYD)، والتحول نحو فئات السيارات الفاخرة. 

ففي معرض بكين للسيارات 2026، كشفت BYD عن طراز "Great Tang" الفاخر بمدى سير يصل إلى 1.000 كم، في محاولة لتعويض هوامش الربح المفقودة في الفئات الاقتصادية.

إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

