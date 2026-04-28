عيب خطير يهدد أشهر سيارة نيسان بالتفكك على الطريق

تواجه شركة “روش” الشهيرة لتعديل السيارات أزمة فنية وإعلامية حادة، بعد الكشف عن خلل مصنعي "ساذج" لكنه كارثي في شاحنات نيسان فرونتير برو 4 إكس المعدلة.

فقد أصدرت الشركة أمرًا نادرًا لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "عدم القيادة" (Do Not Drive) لملاك هذه الشاحنات، بعد أن تبين أن فقدان دبابيس تأمين (Cotter Pins) لا تتجاوز قيمتها 10 سنتات قد يؤدي إلى تفكك نظام التوجيه بالكامل، وهو ما حدث بالفعل لأحد الملاك بعد قيادة الشاحنة لمسافة 264 ميلًا فقط، مما يضع سمعة الشراكة بين نيسان وروش على المحك.

خلل بنسبة 100% يهدد سلامة القيادة

كشفت تقارير الاستدعاء أن المشكلة تؤثر على 1,217 شاحنة، وهي تمثل كامل الإنتاج المخصص لهذا الطراز، مما يعني أن نسبة العيب المصنعي بلغت 100% في كافة الوحدات المنتجة.

ويكمن الخطر في أن غياب هذه الدبابيس الصغيرة يسمح للوصلات الميكانيكية في نظام التوجيه بالتحرر من مكانها نتيجة الاهتزازات، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة التام على الشاحنة أثناء السير، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة الركاب والمشاة على حد سواء.

روش تلقي باللوم على العمال في غياب الرقابة

في محاولة لتبرير هذا الخطأ الفادح، ألقت شركة روش باللوم على إهمال بعض العمال في خطوط التجميع الذين لم يقوموا بتركيب هذه القطع التأمينية الصغيرة.

ويرى خبراء الصناعة أن هذا التبرير يكشف عن فجوة هائلة في نظام الرقابة على الجودة داخل الشركة التي كانت تطمح لاستعادة أمجادها التي حققتها في أوائل الألفية.

وأشاروا إلى أن فقدان قطعة بسيطة كهذه في سيارة مخصصة للطرق الوعرة والمغامرات يعد سقطة تقنية كبرى، خاصة وأن الشراكة مع نيسان كانت تهدف لمنافسة وحوش مثل "فورد رينجر رابتور" و"تويوتا تاكوما تريل هانتر".

جاء هذا الاستدعاء وأمر "منع القيادة" ليعطل الزخم الذي كانت تحاول نيسان بناءه في فئة الشاحنات عالية الأداء عبر الاعتماد على خبرة روش.

وبينما تحاول العلامة اليابانية سد الفجوة في طرازات فرونتير، فإن مثل هذه الأخطاء البدائية قد تدفع المستهلكين للتردد قبل شراء نسخ معدلة خارجيًا.

ومع استمرار التحقيقات في عام 2026، يتعين على روش إثبات قدرتها على ضبط معايير الجودة بشكل صارم، وإلا فإن طموحاتها في العودة لقمة الهرم التعديلي قد تتبخر أمام قطعة معدنية صغيرة لم يتم تركيبها في مكانها الصحيح.