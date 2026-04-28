قفزة كبيرة .. برميل النفط يتجاوز 110 دولارات مع تعثر آمال إنهاء حرب إيران
نائب يكشف واقعة هروب أب بابنه أثناء تنفيذ حكم رؤية ويطالب بتشديد الإجراءات
وزير التعليم يصطحب رئيس جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
تكنولوجيا وسيارات

عيب خطير يهدد أشهر سيارة نيسان بالتفكك على الطريق

نيسان فرونتير
عزة عاطف

تواجه شركة “روش” الشهيرة لتعديل السيارات أزمة فنية وإعلامية حادة، بعد الكشف عن خلل مصنعي "ساذج" لكنه كارثي في شاحنات نيسان فرونتير برو 4 إكس المعدلة. 

فقد أصدرت الشركة أمرًا نادرًا لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "عدم القيادة" (Do Not Drive) لملاك هذه الشاحنات، بعد أن تبين أن فقدان دبابيس تأمين (Cotter Pins) لا تتجاوز قيمتها 10 سنتات قد يؤدي إلى تفكك نظام التوجيه بالكامل، وهو ما حدث بالفعل لأحد الملاك بعد قيادة الشاحنة لمسافة 264 ميلًا فقط، مما يضع سمعة الشراكة بين نيسان وروش على المحك.

خلل بنسبة 100% يهدد سلامة القيادة

كشفت تقارير الاستدعاء أن المشكلة تؤثر على 1,217 شاحنة، وهي تمثل كامل الإنتاج المخصص لهذا الطراز، مما يعني أن نسبة العيب المصنعي بلغت 100% في كافة الوحدات المنتجة. 

ويكمن الخطر في أن غياب هذه الدبابيس الصغيرة يسمح للوصلات الميكانيكية في نظام التوجيه بالتحرر من مكانها نتيجة الاهتزازات، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة التام على الشاحنة أثناء السير، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة الركاب والمشاة على حد سواء.

روش تلقي باللوم على العمال في غياب الرقابة

في محاولة لتبرير هذا الخطأ الفادح، ألقت شركة روش باللوم على إهمال بعض العمال في خطوط التجميع الذين لم يقوموا بتركيب هذه القطع التأمينية الصغيرة. 

ويرى خبراء الصناعة أن هذا التبرير يكشف عن فجوة هائلة في نظام الرقابة على الجودة داخل الشركة التي كانت تطمح لاستعادة أمجادها التي حققتها في أوائل الألفية.

وأشاروا إلى أن فقدان قطعة بسيطة كهذه في سيارة مخصصة للطرق الوعرة والمغامرات يعد سقطة تقنية كبرى، خاصة وأن الشراكة مع نيسان كانت تهدف لمنافسة وحوش مثل "فورد رينجر رابتور" و"تويوتا تاكوما تريل هانتر".

جاء هذا الاستدعاء وأمر "منع القيادة" ليعطل الزخم الذي كانت تحاول نيسان بناءه في فئة الشاحنات عالية الأداء عبر الاعتماد على خبرة روش. 

وبينما تحاول العلامة اليابانية سد الفجوة في طرازات فرونتير، فإن مثل هذه الأخطاء البدائية قد تدفع المستهلكين للتردد قبل شراء نسخ معدلة خارجيًا. 

ومع استمرار التحقيقات في عام 2026، يتعين على روش إثبات قدرتها على ضبط معايير الجودة بشكل صارم، وإلا فإن طموحاتها في العودة لقمة الهرم التعديلي قد تتبخر أمام قطعة معدنية صغيرة لم يتم تركيبها في مكانها الصحيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

ترشيحاتنا

وزارة العدل

مصدر قضائي بوزارة العدل ينفي إجازة الطعن دون سداد الغرامات

رامي إمام

رامي إمام يتقدم بدعوى ضد وزير المالية بسبب الضرائب

ميدو

لحظة وصول أحمد حسام ميدو لمحكمة الأميرية لحضور جلسة ابنه في حيازة مخدرات ومقاومة السلطات.. شاهد

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد