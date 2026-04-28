حوادث

السجن 5 سنوات لعصابة تزوير أوراق ملكية السيارات وسرقتها فى حلوان

إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، المتهمين من بينهم سيدة بالسجن 5 سنوات لتزويرهم أوراق سيارات وبيعها بعد تأجيرها في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكى عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري وكمال الشناوي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في غضون عامي 2023، و2024، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، وحال كون المتهم الرابع موظفا عموميا من أرباب الوظائف العمومية وكون المتهمين من الاول وحتى الثالثة ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهو توكيل بيع السيارة رقم 9980 حرف ز لسنة 2023 والصادر من مكتب توثيق الحوامدبة، بأن اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع أثناء وبسبب وظيفته وآخر مجهول، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، وقام المتهمين من الأول حتى الثالثة بإمداد المتهم الرابع بالبيانات المراد إثباتها علي خلاف الحقيقة، ومثل المجهول والمتهمة الثالثة أمام المتهم الرابع حال كونه الموظف المختص بتحريره مقررًا بصفته مالك السيارة محل التوكيل وأنه وكل المتهمة الثالثة ببيعها وذلك على خلاف الحقيقة، ومهر ذلك المحرر بتوقيع مزور نسبه زورًا إليه، وأثبت المتهم الرابع تلك البيانات وحضور المجهول ومكنه من التوقيع المزور مع علمه بتزويرها، فتمت الجريمة بناءًا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات ، أنهم استعملوا المحرر محل الأتهام الأول فيما زور من أجله بان قدمته المتهمة الثالثة إلى الموثق بمكتب توثيق أورنج وجرين بلازا -حسني النية- محتجا بصحة ما دون به من بيانات قبلهم مع علمها بتزويره، وقيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام -الموثق بمكتب توثيق جرين بلازا- حسن النية- في تزوير محرر رسمي, وهو عقد البيع الرقيم 3577 حرف ن لسنة 2023 مكتب توثيق جرين بلازا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, بأن مثلت المتهمة الثالثة عقب أن أمدها المتهمين من الأول و الثاني بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة والمحرر المزور محل الأتهام الأول- أمام الموظّف المُختص بتحريره مقررًا كونها وكيلًا عنه على خلاف الحقيقة قبله، محتجًا بصحة المحرر محل الاتهام الأول، فأثبت الموظف المختص تلك البيانات، فوقعت الجَريمة بُناءاً على تلك المُساعدة، واستعملوا المحرر محل الأتهام السابق فيما زور من أجله بان قدمته المتهمة الثالثة إلى الموثق بمكتب توثيق أورنج البساتين -حسني النية- محتجا بصحة ما دون به من بيانات قبله مع علمها بتزويره.

وأكدت التحقيقات الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام -الموثق بمكتب توثيق أورنج البساتين- حسن النية- في تزوير محرر رسمي, وهو توكيل بيع سيارة الرقيم 3139 حرف و لسنة 2023 مكتب توثيق أورنج البساتين، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت المتهمة الثالثة -عقب أن أمدها المتهمين الأول و الثاني بالبيانات المراد إثباتها علي خلاف الحقيقة - أمام الموظف المختص بتحريره مقررًا كونها مالكة السيارة محل البيع ووكلت عنها شخص حسن النية ببيعها على خلاف الحقيقة قبله، محتجًا بصحة المحررات محل الاتهام الأول والثاني، فأثبت الموظف المختص تلك البيانات، فوقعت الجَريمة بناءاً على تلك المُساعدة.

وأضحت التحقيقات أنهم توصلوا إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق إحتيالية بأن ادعت وأوهمت المتهمة الثالثة بكونها مالكة للسيارة رقم ب م و 2694 والمعاد حملها رقم س ف م 6167 مستخدمة في ذلك المحررات المزورة محل الاتهام الأول والثاني والثالث وقاموا بالتصرف فيها حال ليست مالكة لها وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية.

