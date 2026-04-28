شوبير بعد خسارة الأهلي: النادي يدار بالسوشيال ميديا

علق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية : "الوضع داخل النادي الأهلي سيئ للغاية، وكل المحاولات التي قامت بها الإدارة لم تحقق النجاح المطلوب. المدرب سافر ثم عاد وغيّر أسلوبه، وهناك العديد من المشكلات التي لا يستطيع أحد تحديد سببها الحقيقي."

وتابع: "الفريق بدأ الموسم بمدرب مشروع هو ريبيرو ولم ينجح، ثم تولى عماد النحاس وقدم أداءً جيدًا، ثم جاء مدرب أجنبي بخبرة أوروبية، لكن النتائج لم تتحسن بالشكل المطلوب. جماهير الأهلي لا تهتم بالمسميات، بل تريد فقط الفوز."

وأشار شوبير إلى الأداء الدفاعي المتراجع، حيث إن الفريق يعاني دفاعيًا بشكل واضح، كما أشار لغياب المهاجم الصريح مضيفا "لا يوجد لاعب قادر على إنهاء الهجمات بشكل فعال".

وأضاف أن مشاركة بعض اللاعبين تثير الجدل، سواء عند الجلوس على مقاعد البدلاء أو عند الأداء الضعيف، لافتا إلى انه من الممكن أن تؤثر آراء الجماهير ومواقع السوشيال ميديا على قرارات التعاقد والتشكيل.

وأكمل شوبير: "النادي أصدر بيانًا بعد الخسارة أمام الترجي اعترف فيه بالأخطاء الإدارية والفنية، لكن الجماهير أصبحت مرهقة من تكرار هذه الأوضاع. الأهلي فقد العديد من النقاط وتعرض لعدد كبير من الأهداف، وهذا لم يكن يحدث في تاريخه."

واختتم: "رغم البطولات السابقة، الوضع الحالي يشير إلى حالة تراجع واضحة، ويبدو أن النادي يُدار بشكل كبير عبر السوشيال ميديا."