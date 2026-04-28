رئيس مياه الجيزة يزور مصنع المحركات بالعربية للتصنيع لتعزيز التعاون

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، زيارة ميدانية إلى مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، يرافقه وفد من مهندسي الشركة.

جاء ذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع الكيانات الصناعية الوطنية، دعمًا لخطط الاعتماد على المنتج المحلي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

والتقى المهندس محمد حفناوي باللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة المصنع، في لقاء موسع مع الوفد الزائر، وبحضور اللواء حامد مكاوي، نائب رئيس المصنع، حيث جرى بحث سبل توفير وتوريد المهمات والمعدات اللازمة للمشروعات الحالية والمستقبلية، بما يدعم خطط التطوير ورفع كفاءة منظومة التشغيل بمحافظة الجيزة.

وخلال الزيارة، قدم مسؤولو المصنع عرضًا للإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة، مؤكدين التخصص في إنتاج طلمبات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنواعها، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات بكفاءة وجودة عالية، كما تضمنت الزيارة تفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك، ومنها دعم متطلبات محطة مياه "ديناساند" بجزيرة الدهب، والتي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وارتفاع معدلات الإنتاج رغم محدودية المساحة، بالإضافة إلى توريد الطلمبات لمحطتي مياه البدرشين وأبو النمرس، وذلك في إطار تعاونات سابقة بين الجانبين.

وأكد المهندس محمد حفناوي أن التعاون مع مصنع المحركات يمثل توجهًا استراتيجيًا للشركة، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين، بما يخدم المشروعات القومية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية يسهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتحقيق الاستدامة، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الزيارة، أهدى اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، درع المصنع للمهندس محمد حفناوي، تقديرًا لجهوده في دعم أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
الايرفراير
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
