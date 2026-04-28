الزراع الاستثماري للوزارة.. قنصوة يترأس اجتماع مجلس هيئة دعم وتطوير الجامعات
قرار حاسم بعد واقعة دار السلام.. إيقاف ونقل معلمة والتعليم يفتح تحقيقًا عاجلًا بسوهاج
بؤر احتجاز غير قانونية.. تحرك عاجل بشأن تصاعد الهروب الجماعي من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة
ترامب يواجه المقترح الإيراني بحذر وتشكيك في النوايا| تفاصيل
رئيس الموساد: حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية من قلب طهران
غموض مستقبل إنزو فرنانديز يثير القلق في تشيلسي.. ومدريد تلوح بالأفق
يدرسها طلاب 2 ثانوي بدون نجاح ورسوب|5 معلومات عن مادة الثقافة المالية
فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء
وزير التعليم : مادة الثقافة المالية سيتم تدريسها على منصة البرمجة
البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم
اقتصاد

تدريب 50 مدرسة بالجيزة على ترشيد المياه ضمن مبادرة «جيل جديد لمستقبل أخضر»

آية الجارحي

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة بالمدارس، والذي تم تنفيذه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك ضمن مبادرة "جيل جديد... لمستقبل أخضر.. ومناخ أفضل"، في إطار دعم جهود التوعية البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين النشء، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يعكس حرص الدولة على دعم جهود التوعية البيئية داخل المدارس.

وأُقيم التدريب بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، مستهدفًا مسئولي تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة بعدد 50 مدرسة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية من مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث شمل منسقي إدارات: العجوزة، الهرم، بولاق الدكرور، العمرانية، وجنوب الجيزة.

وشهد التدريب تنظيمًا تفاعليًا يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، حيث تم توفير كافة الوسائل التدريبية اللازمة، كما تم استعراض أهداف المبادرة ومحاورها الرئيسية، والتي تركز على تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه، وترسيخ مفاهيم ترشيد الاستهلاك لدى الطلاب، إلى جانب توصيل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن دعم ممارسات الصحة العامة والنظافة داخل المجتمع المدرسي.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حرصها على التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وميدانية متكاملة داخل المدارس، تشمل الندوات والأنشطة التفاعلية وورش الرسم والفقرات الإذاعية، إلى جانب زيارات تعليمية لمحطات المياه، وذلك في إطار برامج توعوية مستدامة تستهدف الطلاب باعتبارهم الركيزة الأساسية لنشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد المائية.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا مع مستشار رئيس الوزراء لمراجعة مشروعات حياة كريمة

لهيب وسط الزرع.. حريق يلتهم ماكينة ري ونخيل بطما في سوهاج

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد