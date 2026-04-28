تدريب 50 مدرسة بالجيزة على ترشيد المياه ضمن مبادرة «جيل جديد لمستقبل أخضر»

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة بالمدارس، والذي تم تنفيذه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك ضمن مبادرة "جيل جديد... لمستقبل أخضر.. ومناخ أفضل"، في إطار دعم جهود التوعية البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين النشء، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يعكس حرص الدولة على دعم جهود التوعية البيئية داخل المدارس.

وأُقيم التدريب بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، مستهدفًا مسئولي تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة بعدد 50 مدرسة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية من مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث شمل منسقي إدارات: العجوزة، الهرم، بولاق الدكرور، العمرانية، وجنوب الجيزة.

وشهد التدريب تنظيمًا تفاعليًا يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، حيث تم توفير كافة الوسائل التدريبية اللازمة، كما تم استعراض أهداف المبادرة ومحاورها الرئيسية، والتي تركز على تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه، وترسيخ مفاهيم ترشيد الاستهلاك لدى الطلاب، إلى جانب توصيل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن دعم ممارسات الصحة العامة والنظافة داخل المجتمع المدرسي.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حرصها على التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الحفاظ على المياه، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وميدانية متكاملة داخل المدارس، تشمل الندوات والأنشطة التفاعلية وورش الرسم والفقرات الإذاعية، إلى جانب زيارات تعليمية لمحطات المياه، وذلك في إطار برامج توعوية مستدامة تستهدف الطلاب باعتبارهم الركيزة الأساسية لنشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد المائية.