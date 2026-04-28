القبض على سيدة ادعت امتناع فرد شرطة عن تنفيذ حكم قضائي بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام فرد شرطة "محدد" من قوة قسم شرطة ثان المنيا بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد الأشخاص ضد شقيقة زوجته.





بالفحص تبيَّن عدم صحة تلك الإدعاءات، وعدم وجود فرد شرطة بذات الأسم بقوة القسم، كما تبين صدور حكم قضائى لصالح أحد الأشخاص (يعمل خارج البلاد - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) ضد شقيقة طليقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) وقيامها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإستئناف الحكم الصادر ضدها، وبسؤالها أفادت بعدم معرفتها لأى من أفراد الشرطة بذات الأسم، وإتهمت صاحبة الحساب بالتشهير بها والتربح من عائد ذلك.





أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليها (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة).. وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









