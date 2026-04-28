ناصر منسي يعود لقيادة هجوم الزمالك في مباراة القمة ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن لاعب الأهلي السابق عن اللاعب الذي سيتولي قيادة هجوم نادي الزمالك في مباراة القمة امام الأهلي .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ناصر منسي يعود لقيادة هجوم الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي".



تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المباراة وسط نقص عددي في بعض المراكز، حيث يفقد 5 لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزها الإيقاف والإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب أمام تحدٍ في اختيار التشكيل الأنسب.

وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.